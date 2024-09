Ex-Ceará, Lucho González é anunciado como novo treinador do Athletico-PR

O Athletico-PR anunciou nesta terça-feira, 24, o Lucho González, ex-Ceará, como substituto do técnico Martín Varini, demitido na última segunda-feira, 23, após o empate por 0 a 0 contra o Criciúma, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Furacão, o argentino de 43 anos terá a 2ª experiência como treinador.

O ex-meio-campista retorna a equipe paranaense após dois anos. Depois de encerrar a carreira como atleta profissional, Lucho González iniciou, no Athletico-PR, a transição para tornar-se técnico.

Em 2022, no Ceará, o argentino recebeu a primeira oportunidade de comandar uma equipe. Lucho chegou para substituir Marquinhos Santos e comandou o Alvinegro de Porangabuçu em 11 partidas, registrando apenas uma vitória. O aproveitamento à frente do time cearense foi de 24,2%.