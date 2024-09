Condé elogia Aylon e Pulga e comenta briga por artilharia da Série B: "Não tem egoísmo"

A disputa travada entre os companheiros de equipe, no entanto, não causa vaidade no elenco, conforme revelado pelo técnico Léo Condé. O treinador, inclusive, elogiou individualmente os protagonistas do Alvinegro de Porangabuçu na divisão de acesso

O ponta-esquerda Erick Pulga e o centroavante Aylon assumiram a artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro ao marcarem contra o Vila Nova, pela 28ª rodada, no último domingo, 22, na Arena Castelão. Com nove tentos, os atletas do Ceará dividem o posto com Caio Dantas, do Guarani.

A disputa travada entre os companheiros de equipe, no entanto, não causa vaidade no elenco, conforme revelado pelo técnico Léo Condé. O treinador, inclusive, elogiou individualmente os protagonistas do Alvinegro de Porangabuçu na divisão de acesso.

“São dois atletas que vêm fazendo uma grande competição. O Pulga desde o início do ano faz uma grande temporada, talvez seja um dos principais atletas da competição. O Aylon também vem fazendo um papel muito importante, não só pela questão dos gols, mas também pela flutuação e a liberdade em campo. Ele tem um papel tático muito importante de tentar atrair os zagueiros e abrir espaço para os atacantes”, iniciou.