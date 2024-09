Após goleada, Condé diz que Ceará está vivo na briga por acesso: "Mandamos um recado"

Mais próximo do G-4, o Vovô prioriza a mantutenção do bom desempenho apresentado diante do Vila Nova

A goleada do Ceará diante do Vila Nova na noite desse domingo, 22, encerrou a sequência de duas derrotas e garantiu a sexta colocação do Vovô na tabela de classificação da Série B. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé falou sobre a partida e exaltou a atuação do elenco alvinegro. O treinador projetou ainda os jogos para o restante da temporada e se mostrou otimista pelo desempenho da equipe.



“Todos passaram confiança para os jogadores e conseguimos fazer um jogo muito forte desde o início, com a marcação muito alta. Conseguimos entrar pelo lado esquerdo e direito do campo, é algo que estamos trabalhando bastante. Os jogadores conseguiram fazer um jogo concentrado e com boas execuções”, analisou Condé.

Faltando dez rodadas para o fim da competição, o Vovô tem o desafio de manter o equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo, além de melhorar a campanha como visitante para conseguir pontos importantes fora de casa. Conforme Condé, "seguir passo a passo e manter o grau de competitividade" é o caminho para se manter bem no certame.