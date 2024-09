Artilheiro da Série B, Aylon atinge melhor média de gols da carreira

O camisa 11 lidera o ranking de artilheiros da Série B ao lado de Pulga, companheiro de time, e Caio Dantas, do Guarani, com nove gols

Com os dois gols marcados diante do Vila Nova, na noite deste domingo, 22, na vitória do Ceará por 4 a 1 que fez a equipe voltar a conquistar três pontos na segunda divisão e colar no G-4, o ofensivo chegou a três gols nos últimos cinco jogos, ou seis nos últimos dez, se aumentado o recorte.

Vivendo grande momento na temporada e dividindo o posto de artilheiro da Série B (9 gols) com seu companheiro de equipe Erick Pulga, o atacante Aylon, do Ceará , precisa de apenas mais um gol para igualar a maior marca atingida em sua carreira, mas já detém sua melhor média individual (0,3 gols por jogo, quase um tento a cada três partidas), tendo balançado a rede 13 vezes em 43 partidas na temporada de 2024.

Mantendo a média, o atacante não precisará de tanto esforço para bater seu recorde pessoal de 14 gols, marcados pelo Novorizontino na temporada passada. Com a boa sequência, o camisa 11 do Vovô vai demonstrando sua constância na competição. Em comparação com jogadores de outros times que brigam na artilharia, Caio Dantas (Guarani), a exemplo, não marca há cinco jogos.

Destaque atual e dupla com Erick Pulga

Com Aylon e Pulga dividindo a artilharia, o Ceará detém o melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 45 gols marcados. Aylon foi o principal destaque da partida. No primeiro tempo, o camisa 11 do Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes duas vezes, uma aos sete minutos de jogo – em um golaço –, e outra aos 47.

Com isso, o atacante chegou aos nove gols na Segundona e alcançou Caio Dantas, do Guarani, no topo da artilharia. Juntos, Pulga e Aylon foram responsáveis por 40% dos gols que o Ceará fez na Série B até o momento, número que reforça a importância da dupla de atacantes no bom desempenho ofensivo do time.