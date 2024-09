Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Vila Nova, pela Série B

Os bilhetes disponíveis para venda são dos setores inferior do Gigante da Boa Vista, com preço entre R$ 15 e R$ 125 a meia e R$ 30 e R$ 250 a inteira. Confira todos os valores:

No duelo, o Vovô vai em busca de entrar novamente no G-4 da Série B. Atualmente, a equipe comandada por Léo Condé ocupa a 8ª colocação na tabela com 39 pontos após 26 jogos disputados. O adversário Vila Nova ocupa a 3ª posição com 45 pontos.