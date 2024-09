Sem Richard, Ceará tem três opções de goleiros para o restante da temporada

O Ceará sofreu um baque duríssimo na briga pelo acesso. Fora a derrota para o Coritiba , o clube cearense perdeu Richard , goleiro titular e um líder dentro do grupo. Com suspeita de lesão no tendão de aquiles, o arqueiro deve ficar fora até o final da temporada.

Outra opção seria Maycon Cleiton, que chegou ao Vovô na janela pós-estadual. Vindo do Vitória, o jogador de 25 anos fez apenas uma partida na equipe baiana e ainda não atuou com a camisa do clube cearense. Nas últimas três temporadas, o jogador fez apenas cinco jogos.

Recém-promovido do sub-20, o jovem Léo Agliardi é quem corre por fora nessa disputa. O jovem de apenas 18 anos atuou por 30 minutos na Copinha e foi titular na maior parte das campanhas da equipe no Brasileiro e no Cearense Sub-20. O jogador está no Ceará desde os 15 anos.

Esta é a segunda lesão de goleiros do Ceará no ano. Fernando Miguel, o nome que disputaria posição com Richard em 2024, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano e também está fora da temporada.

Um fantasma para Richard

Essa não é a primeira vez que o jogador tem uma lesão séria pelo Ceará. Em 20 de maio de 2019, em confronto contra o Grêmio, o então camisa 91 rompeu os ligamentos do joelho direito e ficou fora de combate até o início da temporada seguinte.