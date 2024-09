Ceará decepciona, perde para o Coritiba e se distancia do G-4 da Série B

Com o novo resultado negativo, o Vovô perdeu mais uma chance de encostar no G-4 da Segundona e caiu para a oitava posição na tabela com 39 pontos

O Ceará acumulou mais um tropeço na Série B nesta quarta-feira, 18. No Estádio Couto Pereira, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 1 em jogo da 27ª rodada da competição nacional. Os gols do Coxa foram marcados por Robson, Brumado e Frizzo, enquanto Barceló descontou para os cearenses.

Com o novo resultado negativo, o Vovô perdeu mais uma chance de encostar no G-4 da Segundona e caiu para a oitava posição na tabela com 39 pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 22, diante do Vila Nova, no Castelão.

Coritiba 3x1 Ceará: o jogo

Necessitando pontuar após a derrota para a Chapecoense, o time cearense iniciou o duelo tomando as rédeas e teve maior ímpeto ofensivo. Logo no primeiro minuto, Erick Pulga finalizou cruzado para fora. Depois, aos 5, Aylon levou perigo ao desviar chute de Mugni, mas o goleiro do Coritiba defendeu.