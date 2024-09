Chance de acesso do Ceará diminui para 14,6% após derrota para o Coritiba, aponta UFMG

O sonho do acesso à elite do Brasileirão ficou mais distante para o Ceará após a derrota para o Coritiba por 3 a 1 na última quarta-feira, 18, pela 27ª rodada da Série B. Ocupando a 8ª colocação, com 39 pontos, a quatro do G-4, a chance de ascender de divisão ao término da temporada caiu para 14,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A probabilidade, para efeito de comparação, caiu 19,4% (de 34% para 14,6%) entre a 25ª e a 27ª rodada. Os principais favoritos ao acesso, de acordo com a UFMG, são: Novorizontino (92,8%), Santos (71,7%), Vila Nova (70,5%) e Sport (50,9%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 11 rodadas a disputar, a possibilidade de acesso ainda é viva para o Alvinegro de Porangabuçu. Entretanto, a equipe de Léo Condé precisará conquistar, no mínimo, 25 pontos, ou seja, oito vitórias e um empate. Se alcançar os 64 pontos, o Ceará terá 99,7% de estar no G-4.