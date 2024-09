Em 2024, Ceará registra mais derrotas na Série B que em 2023 após 27 rodadas

Em 2023, o Ceará tinha 41 pontos, estando a quatro do G-4. Em 27 rodadas, havia registrado 11 vitórias, oito empates e oito derrotas, com 30 gols marcados e 27 sofridos

O Ceará sofreu a 10ª derrota na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Coritiba por 3 a 1 nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba–PR. O número, inclusive, é superior ao registrado no comparativo entre as campanhas de 2023 e 2024 após a 27ª rodada.

Em 2023, o Ceará tinha 41 pontos, estando a quatro do G-4. Em 27 rodadas, havia registrado 11 vitórias, oito empates e oito derrotas, com 30 gols marcados e 27 sofridos.

Nesta temporada, a distância para o G-4 é a mesma, de quatro pontos, embora o clube tenha registrado mais derrotas. Ao todo, foram 10 revezes sofridos em 27 partidas. O número de triunfos é igual, com 11, enquanto os empates caíram de oito para seis. A pontuação, entretanto, é inferior, com a equipe somando 39 pontos.