Condé reconhece momento ruim do Ceará, mas ainda vê time na briga pelo G4

Após o revés diante do Coritiba, a delegação alvinegra retorna à Capital e foca na preparação para o duelo contra o Vila Nova, que ocorre no próximo domingo

Com a derrota de 3 a 1 diante do Coritiba, na noite dessa quarta-feira, 18, o Ceará caiu para a sexta colocação na tabela de classificação da Série B. Tendo o saldo de 39 pontos após duas derrotas fora de casa, o time fica a quatro pontos do G-4. Após a partida, o técnico Léo Condé falou sobre o desempenho do Alvinegro e reconheceu o momento negativo. Apesar disso, o treinador avaliou ser possível para o Vovô continuar na briga pelo sonhado acesso à Série A.

“O primeiro tempo foi equilibrado. Tivemos boas situações de transição, mas faltou um capricho na hora da definição da jogada e, defensivamente, sustentamos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, em uma jogada de bola parada, sofremos o gol e fizemos algumas mudanças, mas logo depois sofremos o segundo gol. Mas mesmo assim a equipe teve personalidade e continuou buscando, tanto que fizemos o 2 a 1. Mas no momento da reta final, sofremos o terceiro gol”, disse Condé em avaliação sobre a partida.