Barceló cita erros do Ceará contra Coritiba e afirma: "Necessitamos seguir unidos"

"Creio que pecamos um pouco por não jogarmos com a bola. Nós somos fortes quando temos a bola. Deixamos eles trocarem passes, triangularem. Sabíamos que ia ser difícil, e também sabemos que teremos uma sequência importante dentro da nossa casa. Necessitamos seguir todos unidos neste momento. Vamos lutar para entrar no G-4", disse.

Autor do único gol do Ceará na derrota para o Coritiba nesta quarta-feira, 18, pela Série B , o atacante Facundo Barceló citou os erros da equipe diante do Coxa e salientou que time e torcida precisam seguir unidos na reta final da competição nacional.

Com mais uma derrota na Segundona, o Vovô perdeu mais uma chance de encostar no G-4 e caiu para a oitava posição na tabela com 39 pontos. O próximo compromisso da equipe de Léo Condé será no domingo, 22, diante do Vila Nova, no Castelão.