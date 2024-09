Ceará aponta suspeita de rompimento do tendão de aquiles do goleiro Richard

Atleta foi substituído com dores no tornozelo ainda durante o primeiro tempo do embate contra o Coxa. Partida marcou jogo de número 150 do atleta com o Alvinegro

Em seu jogo de número 150 com a camisa do Ceará na noite desta quarta-feira, 18, aos vinte minutos do primeiro tempo diante do Coritiba, o goleiro Richard teve de ser substituído por Bruno Ferreira após sentir dores no tornozelo.

Em nota, no início do segundo tempo, o Alvinegro de Porangabuçu apontou que o defensor pode ter rompido o tendão de aquiles do tornozelo direito. O diagnóstico prévio foi dado após exame físico realizado pelos médicos e fisioterapeutas do clube. Um resultado médico mais preciso deverá ser revelado pelo time após exames de imagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira nota do Ceará:

Richard: após exame físico realizado no Couto Pereira, a suspeita é de rompimento do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O diagnóstico exato só saíra após exames de imagem. O atendimento do Richard no estádio foi realizado pelo médico Pedro Guilme e os fisioterapeutas Perez Maciel e Matheus Carneiro.