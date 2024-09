De virada, Ceará perde para a Chapecoense e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

Ceará foi derrotado pela Chapecoense neste domingo, 15, e perdeu a oportunidade de entrar no G-4 da Série B do Brasileirão. Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará precisava apenas de uma vitória para entrar no G-4 da Série B do Brasileirão, mas neste domingo, 15, na Arena Condá, o Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado em 2 a 1 pela Chapecoense, desperdiçando assim a chance de figurar na zona classificatória da competição. O Vovô iniciou a partida com um triunfo parcial, com gol marcado contra por Mancha após cruzamento de Erick Pulga aos 39 minutos, mas ainda nos acréscimos da primeira etapa o Furacão de Chapecó alcançou a igualdade, aos 49, com Jhonnathan. A vitória do time mandante foi confirmada aos 13 minutos da segunda etapa, com gol marcado por Marcelinho. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Ceará finaliza a 26ª rodada na sexta colocação com 39 pontos somados. O time comandado por Léo Condé volta a campo na próxima quarta-feira, 18, às 21h30min, quando irá até o Couto Pereira, no Paraná, enfrentar o Coritiba pela 27ª rodada do certame nacional.

Como foi o jogo Entre a luta do mandante para sair da zona de rebaixamento contra o visitante que buscava a entrada no G-4, Chapecoense e Ceará protagonizaram desde os primeiros lances um jogo elétrico, com cada equipe se aproximando do gol nas oportunidades que tinham de ter a bola. Embora o Vovô tenha começado a partida tentando pressionar a equipe da casa nos minutos iniciais, pelas deficiências ofensivas do time alvinegro foi o Furacão do Oeste quem deu o primeiro susto do jogo. Aos cinco minutos, Mário Sérgio colocou a bola no travessão de Richard e, em seguida, o goleiro alvinegro afastou o perigo com os pés. Dez minutos depois, foi a vez do Ceará mostrar sua força no ataque. Embora não tenha tido tanto a bola, em uma boa chegada ao ataque Lucas Rian conseguiu carimbar a trave de Léo Vieira, o que deixou o embate ainda mais corrido.

As principais chances, assim como a posse de bola, ficaram bem mais com a Chapecoense, mas o Vovô foi quem balançou primeiro. Aos 39 minutos, após um cruzamento de Erick Pulga, Mancha acabou contando com uma falha de Léo Vieira para colocar, sem querer, a bola com o peito para dentro do gol de maneira favorável à equipe comandada por Léo Condé. Apesar do tento tomado, o time catarinense não se desanimou e dez minutos depois, já nos acréscimos, Jhonnathan deixou tudo igual. O tento de igualdade saiu de uma jogada ensaiada onde, após cobrança de falta, o zagueiro cabeceou fora da marcação de Mateus Felipe de modo que o goleiro Richard não conseguiu chegar na bola a tempo de impedir a mudança no placar. No segundo tempo, o grupo comandado por Gilmar Dal Pozzo voltou ainda mais incisivo ao jogo. Tendo ainda mais domínio do enredo da partida, aos 13 minutos, Marcelinho marcou o gol da virada em Chapecó com um belo chute de fora da área.