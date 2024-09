Com média de 1,1 gol por jogo, Ceará foi vazado em 10 dos 13 jogos na "Era Condé"

Na Série B, a equipe cearense tem a quinta pior defesa, ao lado do CRB. Em 26 partidas, foram 32 gols sofridos, com média de 1,2 tentos por jogo. Somente Botafogo-SP (34), Ponte Preta (36), Guarani (38) e Ituano (45) sofreram mais gols que o Ceará na competição de acesso

Na Série B, a equipe cearense tem a quinta pior defesa, ao lado do CRB. Em 26 partidas, foram 32 gols sofridos, com média de 1,2 tentos por jogo. Somente Botafogo-SP (34), Ponte Preta (36), Guarani (38) e Ituano (45) sofreram mais gols que o Ceará na competição de acesso.

A média é de 1,1 gol por jogo desde a chegada do treinador de 46 anos. No período, o Ceará só deixou o campo sem ser vazados em três oportunidades, nas vitórias contra Avaí, CRB e Novorizontino.

A defesa do Ceará segue sendo prejudicial para as pretensões da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota para a Chapecoense por 2 a 1 , o Alvinegro de Porangabuçu alcançou a marca de 15 gols sofridos em 13 partidas sob o comando de Léo Condé.

Para Léo Condé, entretanto, o sistema defensivo do Alvinegro de Porangabuçu passa por um momento de estabilidade. Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador destacou que a linha de defesa cedeu poucas chances a Chapecoense.

“Em relação ao sistema defensivo como um todo, realmente, no início do nosso trabalho, acabamos sofrendo muitos gols. Se fizermos um recorte das últimas partidas, conseguimos dar uma estabilizada. Se você analisar friamente a performance do sistema defensivo, o adversário chegou poucas vezes com situações claras de gols. Uma situação de bola parada e um chute de fora da área e também teve umas duas ou três que vai chegar mesmo, o adversário tem suas virtudes, qualidades, mas chegamos muito mais vezes no gol adversário”, comentou.