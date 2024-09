Léo Condé lamenta derrota do Ceará, mas vê evolução no elenco

Mesmo tendo criado boas chances ao longo do duelo e apresentado um bom domínio da partida, o Ceará não foi eficiente em converter as chances criadas e acabou sofrendo com a reação do time da casa no segundo tempo.

Após sofrer a derrota de 2 a 1 diante da Chapecoense fora de casa, o Ceará desperdiçou a chance de retornar ao G-4 da Série B. Além disso, o revés e a combinação de resultados da rodada fez com que o Vovô caísse uma posição na tabela, finalizando a 26ª rodada na sexta colocação, com 39 pontos. Sobre a partida, o técnico Léo Condé lamentou o resultado, mas reconheceu a atuação positiva de seus comandados.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. O primeiro tempo foi aberto, a Chape tentando e ofertou possibilidades de transição e contra-ataque. Em situações de bola parada tivemos dificuldades de marcar a equipe da Chape, mas com tudo isso tivemos duas ou três chances, fizemos o gol, quando tudo se desenhava para ir para o intervalo com a vantagem, teve uma falta, que ao meu ver não foi falta, erramos na marcação e sofremos o gol de empate”, analisou o técnico alvinegro.

Agora, de volta à Capital, o elenco do Vovô se prepara para enfrentar uma sequência de duelos contra dois adversários diretos na briga pelo acesso (Coritiba e Vila Nova). Na 27ª rodada da Segundona, o Alvinegro de Porangabuçu visitará o Coritiba no Couto Pereira. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30min. “Temos que fazer as correções e já focar no próximo adversário, que tem uma camisa pesada e também quer se aproximar do G-4”, disse Condé sobre o confronto.