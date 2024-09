Coritiba terá um desfalque e um retorno para enfrentar Ceará

Adversário do Ceará na quarta-feira, 18, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Melo, ex-Fortaleza, por suspensão. Na derrota do Coxa Branca para o Operário-PR, o defensor recebeu o terceiro cartão amarelo.

Para substituir o atleta de 31 anos, o técnico Jorginho deve escalar Rodrigo Gelado. O lateral-esquerdo, em 2024, disputou 27 partidas, registrando um gol e uma assistência.

No ataque, porém, o Coritiba terá o retorno de Robson. O atacante cumpriu suspensão contra o Operário-PR e volta a ficar à disposição da comissão técnica. No ano, o camisa 30 registra 13 gols, liderando a artilharia do Coxa Branca.