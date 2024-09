Condé minimiza erro de Matheus Felipe em derrota do Ceará para Chapecoense: "Vai superar isso"

O comandante, inclusive, valorizou a personalidade do zagueiro para superar o erro defensivo na derrota para a Chapecoense, projetando as próximas partidas. Léo Condé ainda acrescentou que Matheus Felipe teve "boas atuações" pelo Ceará. No ano, o defensor atuou em 34 partidas

A derrota do Ceará para a Chapecoense elevou o tom das críticas dos torcedores com o sistema defensivo. Principal alvo dos alvinegros, o zagueiro Matheus Felipe participou da jogada que resultou no gol de empate do Verdão do Oeste no último lance do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Marcinho, o zagueiro Jhonnathan ganhou pelo alto e cabeceou no canto esquerdo de Richard. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé minimizou o erro do defensor de 25 anos.

O comandante, inclusive, valorizou a personalidade do zagueiro para superar o erro defensivo na derrota para a Chapecoense, projetando as próximas partidas. Léo Condé ainda acrescentou que Matheus Felipe teve “boas atuações” pelo Ceará. No ano, o defensor atuou em 34 partidas.