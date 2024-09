Com 68,2% de aproveitamento, Coritiba sofreu apenas duas derrotas como mandante em 2024

Próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro Série B, o Coritiba tem conseguido usar bem o fator mandante em 2024. Na temporada atual, o Coxa Branca fez 21 partidas jogando em casa e conquistou 12 vitórias e sete empates, alcançando um aproveitamento de 68,25%.

Os dois reveses sofridos neste ano, no entanto, aconteceram justamente na Segundona – para Mirassol e Sport. No certame nacional, o time acumula sete vitórias, quatro empate e duas derrotas, sendo o nono melhor mandante. Confira a campanha do Coritiba jogando em casa na Série B 2024 até então:

Coritiba como mandante na Série B:

Coritiba 1 x 0 Brusque - 28/04



Coritiba 0 x 1 Sport - 03/05



Coritiba 1 x 0 Guarani - 14/05



Coritiba 3 x 0 Operário - 27/05



Coritiba 4 x 2 Ituano - 07/06



Coritiba 1 x 0 América-MG - 19/06



Coritiba 1 x 1 Vila Nova - 29/06



Coritiba 1 x 1 Paysandu - 07/07



Coritiba 0 x 1 Mirassol - 19/07



Coritiba 1 x 0 Chapecoense - 27/07



Coritiba 1 x 1 Ponte Preta - 11/08



Coritiba 1 x 0 Avaí - 27/08



Coritiba 2 x 2 Novorizontino - 08/09

Com 34 pontos e em 12º colocado, o Coxa busca se livrar da sequência negativa – chegou ao seu terceiro jogo sem vitória – e se recolocar na briga pelo acesso. Já o Ceará, atual sexto colocado, com 39 pontos, tenta superar a derrota amarga para a Chapecoense no último domingo, 15. O resultado do Vovô fez com que o time desperdiçasse a chance de entrar na zona de acesso para a Série A.