Ceará acumula 19 gols sofridos em 13 jogos como mandante na Série B

Aproveitamento do Alvinegro de Porangabuçu atuando fora dos seus domínios na Série B é de apenas 30%

O Ceará voltou a ser derrotado como visitante na Série B neste domingo, 15. Em jogo disputado na Arena Condá, o Vovô até saiu na frente no placar, mas sofreu a virada e foi superado pela Chapecoense por 2 a 1.

Com mais dois tentos sofridos fora de casa, o time alvinegro chegou ao 19º gol tomado em 13 partidas como visitante na atual edição do certame. No recorte, a equipe soma sete derrotas, três empates e três vitórias.