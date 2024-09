Ceará terá desfalque de Lourenço e três retornos contra Coritiba

O Alvinegro não tem nenhum jogador no departamento do médico e segue sem desfalques por lesão

Sem tempo para lamentar a derrota para a Chapecoense no último domingo, 15, o Ceará se prepara para encarar o Coritiba já nesta quarta-feira, 18, às 21h30min, no Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Para o duelo do meio de semana, o técnico Léo Condé não poderá contar com o meio-campista Lourenço, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 97, que vem atuando como segundo volante no esquema do treinador, havia voltado de lesão pouco tempo atrás e será baixa novamente.

Em contrapartida, o comandante alvinegro terá três retornos para o confronto no Sul do País. Cumprindo suspensão no embate contra a Chapecoense, o volante Richardson, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Saulo Mineiro estarão à disposição de Condé para enfrentar o Coritiba. O Alvinegro não tem nenhum jogador no departamento do médico e segue sem desfalques por lesão.