Com três desfalques e uma novidade, Ceará viaja para enfrentar Chapecoense

O Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira, 13, rumo a Santa Catarina com três desfalques e uma novidade entre os relacionados. O Alvinegro de Porangabuçu enfrentará a Chapecoense, no domingo, 15, às 18h30min, na Arena Condá, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Os desfalques para o próximo duelo ficam por conta de Saulo Mineiro, expulso contra o Operário-PR, e Richardson e Matheus Bahia, suspensos após completar a sequência de três cartões amarelos.

Para reforçar a lista, o Ceará terá o meio-campista Rafinha, último reforço do Vovô para a Série B e que será relacionado pela primeira vez para um embate defendendo as cores do Ceará. Confira a lista completa de relacionados