"Penso nisso todos os dias", diz Richard sobre possibilidade de acesso do Ceará à Série A

Após quatro jogos sem derrotas, com um empate e três triunfos, o Ceará encostou de vez na cola do G-4, ocupando hoje a 5ª colocação com 39 pontos somados. Com a sequência de bons resultados e um time cada vez mais alinhado às propostas do técnico Léo Condé, o grupo tem pensado cada vez mais na possibilidade do acesso à Série A do Brasileirão.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 12, o goleiro Richard acentuou que tem tido pensamentos recorrentes com o acesso, muito embora o treinador do Alvinegro de Porangabuçu esteja, hoje, mais focado em caminhar com o pensamento em "jogo a jogo". O defensor ainda aproveitou a oportunidade para salientar a importância da presença da torcida no atual bom momento do grupo.

“Penso nisso todos os dias (no acesso). Já vivi algumas coisas importantes aqui. Tenho um carinho grande pelo clube, respeito pelo torcedor. Sei o quanto o torcedor gosta, é apaixonado, temos provas disso, não são só nas palavras. No último jogo, mais de 47 mil pessoas, num domingo, onde eles poderiam estar com a família, fazendo outras coisas. Foram fundamentais para o resultado. É uma expectativa grande (o acesso), mas o Condé tem falado muito 'jogo a jogo', focar nesse jogo, deixar essa ansiedade de entrar no G-4, de se preocupar antes das rodadas finais. O importante é estarmos no G-4 no final”, frisou ele.