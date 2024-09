Ceará disputará três dos próximos cinco jogos como visitante pela Série B

Próximos dois jogos do Vovô irão ocorrer fora de casa e equipe só voltará a jogar como mandante no dia 22 de setembro, contra o Vila Nova

O Ceará volta a campo no próximo domingo, 15, quando enfrenta a Chapecoense na Arena Condé, em Santa Catarina, às 18h30min, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida dá início a uma sequência de cinco jogos do Vovô em que três deles serão realizados fora do Estado do Ceará.

Após o jogo contra a Chapecoense, o Alvinegro de Porangabuçu joga contra o Coritiba, novamente como visitante, na quarta-feira, 18, às 21h30min, em jogo disputado no Couto Pereira, no Paraná. Somente no domingo seguinte, no dia 22 de setembro, às 18h30min, é que o Vovô volta a jogar na condição de mandante, quando recebe o Vila Nova na Arena Castelão.

Em seguida, novamente em casa, o time comandado por Léo Condé recebe o Brusque no dia 27 de setembro, às 19 horas, novamente na Arena Castelão.