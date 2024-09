Richard ressalta valor de boa sequência do Ceará na busca pelo acesso: "Traz confiança"

O Ceará volta a campo neste domingo, 15, às 18h30min, na Arena Condá, quando enfrenta a Chapecoense pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô vai em busca de adentrar no G-4 após ter se fixado na cola entre as primeiras posições. O Alvinegro de Porangabuçu está atualmente na 5ª colocação com 39 pontos.



A subida na tabela só foi possível graças aos atuais bons resultados. Nos últimos quatro jogos, o time comandado por Léo Condé soma três vitórias e somente um empate.

Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 12, além de falar sobre o acesso, o goleiro Richard salientou a importância dos triunfos para a busca do time pelo G-4.