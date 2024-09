Ceará terá três desfalques no time titular para jogo contra Chapecoense

O Ceará terá três baixas importantes para o confronto diante da Chapecoense, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no domingo, 15, às 18h30min, na Arena Condá, em Chapecó. Na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, no domingo, 8, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Richardson tomaram o terceiro amarelo, enquanto o atacante Saulo Mineiro foi expulso nos minutos finais do duelo.

Sobre as mudanças forçadas para a próxima partida, o técnico do Vovô, Léo Condé, lamentou as suspensões, mas afirmou ter “boas peças no elenco” para conseguir repor os atletas ausentes.

“A questão das suspensões realmente atrapalha, até porque a gente achou uma equipe base que tem um bom entrosamento, mas, ao mesmo tempo, temos boas peças no elenco que vão repor bem as saídas desses jogadores. Vamos analisar o adversário para tentar fazer a melhor escolha possível e tentar manter uma equipe competitiva”, pontuou o comandante alvinegro.