Adversário do Ceará, Chapecoense tem o segundo pior ataque da Série B 2024

Brigando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Ceará neste domingo, 15, na Arena Condá, em Chapecó–SC, visando alcançar a segunda vitória consecutiva. Para isso, precisará melhorar o aspecto ofensivo na competição nacional. Em 25 partidas disputadas, tem o segundo pior ataque do certame.

A média da Chapecoense é de 0,72 gols por partida. Foram 18 gols marcados no torneio, sendo seis deles (33,3%) marcados por Mário Sérgio, que estará como titular no confronto. Ofensivamente, só fica à frente do Brusque, que marcou 16 vezes na competição.

O Ceará, por sua vez, tem o melhor ataque da Série B, com 39 gols marcados — média de 1,56 tentos por partida. A defesa, porém, é a quarta pior, com 30 sofridos.