"O Ceará briga pelo título", crava Eric sobre disputa do Vovô na Série B

Apresentado oficialmente no Ceará nesta quarta-feira, 4, o lateral-esquerdo Eric não titubeou ao falar que as ambições do elenco vão além do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jogador, o Alvinegro “briga pelo título” da Segundona.

No atual cenário da tabela, o Vovô é o sexto colocado e tem sete pontos de diferença para o líder Novorizontino. Na projeção do Departamento de Matemática da UMFG, a margem de 68 pontos traz 94% de chance de título da Série B – ou seja, o Alvinegro precisaria de mais dez vitórias e dois empates em 14 jogos.