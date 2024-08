Rito de votação de novo estatuto do Ceará é aprovado, mas causa divergência entre alas

O presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, falou ao Esportes O POVO sobre as decisões tomadas

O rito foi aprovado com 81 conselheiros presentes, que apresentaram seus quesitos de ordem e votaram nominalmente. Assim, foi definido que a assembleia para o estatuto contará apenas com sócios que estiverem aptos a votar – sem torcida presente –, será realizada de forma nominal e secreta, e terá que ter a aprovação de, no mínimo, dois terços dos presentes para ser efetivada.

O Ceará realizou, às 19 horas desta quarta-feira, 28, em sua sede oficial, uma Assembleia Geral de caráter administrativo com associados proprietários, na qual foram definidos os ritos da votação para o novo estatuto do clube. Decidida na segunda chamada por não alcançar o quórum mínimo, a votação apresentou divergências entre a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo, mas decidiu o local, quórum, formato de votação, e os horários.

Ainda na reunião, o prazo de 48 horas foi retificado para o lançamento do edital de convocação do conselho, que indicará o dia 4 de setembro para a assembleia. O horário ainda será indicado, mas tem que estar, obrigatoriamente, entre as 8 e 22 horas. Herbet Santos, presidente do conselho, será responsável por dar cumprimento ao rito.

Divergências no rito da Assembleia

Ainda que o anteprojeto de estatuto tenha sido formulado pela Comissão Estatutária Provisória por ato conjunto dos presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, o presidente do conselho, Hebert Santos, fez um posicionamento exclusivo ao Esportes O POVO, indicando que o presidente do clube, João Paulo Silva, "não cumpriu com a palavra" no momento da definição.

“Não estive presente na assembleia. Tinha um consenso firmado pelos dois lados. João Paulo não cumpriu a palavra. Eu não concordo com a decisão tomada contra o estatuto do clube, mas o conselho deliberativo vai cumprir a decisão da assembleia. O projeto do novo estatuto está pronto com a previsão do voto do sócio torcedor já para 2024 e a responsabilidade da aprovação está nas mãos do presidente da executiva!”, detalhou.