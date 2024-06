Em votação apertada, novo estatuto do Ceará é reprovado com clima tenso em Porangabuçu

Na noite desta segunda-feira, 17, conselheiros e sócios-proprietários do Ceará decidiram, por maioria, não aprovar o projeto do novo estatuto do clube alvinegro. A votação, nominal e aberta, ocorreu na quadra da sede do Vovô, em Porangabuçu, e contou com clima tenso. No geral, 112 votaram contra e 104 a favor.

Os associados que foram contra a mudança do regimento do clube declararam o voto à mesa da Assembleia Geral, sem se manifestar no microfone, salvo algumas exceções, como o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Humberto Aragão. Já o grupo a favor do novo estatuto anunciou o voto no microfone.