Alvo do Ceará, zagueiro Marcos Victor é emprestado pelo Bahia ao Athletico

Jogador chegou a ter um acerto verbal com o clube de Porangabuçu em julho, mas o Tricolor da Boa Terra preferiu não liberá-lo

Desejado pelo Ceará na última janela de transferências, o zagueiro Marcos Victor foi anunciado como reforço do Athletico-PR nesta terça-feira, 3. O defensor chega ao Furacão com contrato de empréstimo junto ao Bahia válido até agosto de 2025. No vínculo, há ainda uma opção de compra.

Conforme noticiado pelo Esportes O POVO, o jogador chegou a ter um acerto verbal com o clube de Porangabuçu em julho, mas o Tricolor da Boa Terra preferiu não liberá-lo. O interesse alvinegro no zagueiro de 22 anos foi, inclusive, confirmado pelo presidente do Vovô, João Paulo Silva.