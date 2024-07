Ceará tem acerto verbal com Marcos Victor e aguarda aval do Bahia para concretizar negociação

A intenção da equipe de Porangabuçu é contar com o defensor por empréstimo até o fim da Série B 2024. Durante as conversas, o jogador deixou clara sua vontade em voltar ao Alvinegro, clube no qual tem forte identificação, visando maior minutagem na temporada.

O Ceará segue otimista quanto ao retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia , nesta janela de transferências. O Esportes O POVO apurou que o Vovô chegou a um acerto verbal com o jogador de 22 anos e agora aguarda o aval do clube baiano para o avanço das tratativas.

Agora, ambas as partes esperam uma liberação do Bahia para tratarem questões burocráticas com foco no desfecho positivo da negociação. A tendência é que a situação seja resolvida nos próximos dias.

Concorrência

Nas tratativas, o Ceará conta com a concorrência de outros times da Série B, entre eles, o Sport, que procurou o Esquadrão nas últimas semanas e demonstrou interesse no futebol do zagueiro. Além do Leão, equipes da Série A também manifestaram desejo de ter Marcos Victor.