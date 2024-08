Presidente do Ceará confirma interesse no retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia

João Paulo Silva, presidente do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na tarde deste sábado, 3, e confirmou o interesse do clube no retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia, noticiado com exclusividade pelo Esportes O POVO.

“Temos interesse, sim. É um jogador que saiu da nossa base. O Bahia ainda não definiu, mas ainda tenho a expectativa que ele possa vir para nos ajudar nessa temporada", disse o mandatário.