Recalde garante empate contra Amazonas e volta a marcar pelo Ceará após quatro meses

Vindo do banco de reservas, o meia paraguaio, Jorge Recalde, garantiu o empate do Ceará por 1 a 1, diante do Amazonas, na tarde deste domingo, 1º, em Manaus. O atleta entrou na vaga do volante De Lucca.

Esse foi o primeiro gol do camisa 28 em quatro meses. Até então, a última vez que o jogador balançou as redes foi dia 10 de maio, contra o Novorizontino-SP. Naquele ocasião, o Vovô saiu com a vitória por 3 a 0.

Com a camisa alvinegra, Recalde marcou quatro vezes e contribuiu com três assistências no período de 30 jogos. Contratado no início da temporada junto ao Newell's Old Boys-ARG, o atleta chegou cercado da expectativas, mas ainda busca seu espaço na equipe.