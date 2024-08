Ceará anuncia saída de Paulo Victor, que estava emprestado pelo Internacional

O melhor momento de Paulo Victor com a camisa alvinegra foi em sua chegada, durante a Série B de 2023. Naquele período, sob o comando de Vagner Mancini foram 15 aparições do defensor

O Ceará anunciou oficialmente a saída do lateral-esquerdo Paulo Victor, que estava por empréstimo junto ao Internacional. O atleta estava no Vovô desde a metade da última temporada, mas acabou perdendo espaço ao longo de 2024.

Com a camisa do clube, foram 37 jogos, com nenhum gol e nenhuma assistências. Ainda no período, foi campeão do Campeonato Cearense 2024.