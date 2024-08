Após derrota do Avaí, Ceará confirma 5º lugar na Série B 2024

Além voltar a se aproximar do G-4, o Vovô finaliza a rodada com 31,8% de chances de subir à Série A

Rival direto do Ceará na briga pelo G-4, o Avaí foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0 na noite dessa terça-feira, 27. Com o resultado, o Leão da Ilha caiu uma posição na tabela de classificação, finalizando a 23ª rodada como 7º colocado, não ameaçando a quinta posição do Vovô.



Com isso, desde que o Alvinegro saiu do G-4, na 9ª rodada, esta é a vez em que o clube finaliza uma série de jogos estando mais próximo da zona de acesso. A última vez em que havia ficado tão perto do pelotão da frente havia sido na 19ª rodada, quando ficou na 6ª posição após vencer o Guarani.