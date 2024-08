Gabriel Lacerda, do Ceará, passa por cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho

O Ceará divulgou na tarde desta terça-feira, 27, que o zagueiro Gabriel Lacerda foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento ocorreu na última segunda, 26, e o defensor já recebeu alta.

A cirurgia foi realizada Daniel Gomes, Pedro Guilme, Gustavo Pires e Tarcísio Macedo. Após a recuperação do procedimento, Gabriel Lacerda irá iniciar um tratamento fisioterápico com o Centro de Saúde e Performance do Alvinegro de Porangabuçu. A reabilitação completa para esse tipo de lesão é prevista para oito meses.

Gabriel Lacerda sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito durante treinamento em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, no início de agosto. O defensor retornou ao clube em julho, após encerramento do vínculo de empréstimo com o Sydney FC, da Austrália.