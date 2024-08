Votação de estatuto do Ceará gera novo atrito e troca de farpas entre presidentes

Em contato com o Esportes O POVO, o presidente do executivo, esclareceu a situação e se defendeu das acusações por parte do chefe do Conselho Deliberativo

A aprovação — ou não — do novo estatuto do Ceará segue sendo pauta em Porangabuçu. Nesta terça-feira, 27, o presidente do Conselho Deliberativo do Vovô, Herbet Gonçalves Santos, divulgou um documento revelando uma convocação do chefe da diretoria executiva, João Paulo Silva, para tratar do rito de votação nesta quarta-feira, 28.

Segundo Herbet, o objetivo de João Paulo com essa ação é "revogar a resolução aprovada em assembleia no último mês de junho, garantido votação com quórum de metade mais um e transparência da votação, por voto nominal e aberto".

O momento citado pelo mandatário do CD diz respeito ao ocorrido no dia de 17 de junho, quando o projeto de novo estatuto alvinegro acabou sendo reprovado, em votação apertada, com 112 contra e 104 a favor.