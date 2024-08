"Resultado muito importante", diz Condé sobre vitória do Ceará

Após a partida, o comandante alvinegro destacou a recuperação fora de casa com boa atuação ofensiva e defensiva da equipe

Após superar o CRB fora de casa por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira, 21, o Ceará interrompeu a má sequência e voltou a se aproximar do G-4. Agora o time figura na sexta colocação da tabela da Série B, com 32 pontos. Após o jogo, o técnico Léo Condé falou sobre o bom resultado da equipe e projetou uma boa sequência para o restante do campeonato.

“Resultado muito importante pra gente. Sempre é muito difícil jogar contra o CRB aqui, mas conseguimos fazer uma partida bastante consistente do início ao fim. Conseguimos neutralizar as principais jogadas do CRB e bloquear bem”, analisou Condé.