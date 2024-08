Em triunfo contra o CRB, defesa do Ceará não é vazada após cinco jogos

A última vez em que o setor havia passado em branco foi no triunfo contra o Avaí, fora de casa, no dia 19 de julho

O Ceará mostrou solidez defensiva na vitória por 2 a 0 diante do CRB na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No duelo, válido pela 22ª rodada da Série B, a defesa alvinegra passou ilesa e contou com boas atuações individuais, principalmente dos laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia.

O Vovô, inclusive, encerra uma sequência de cinco jogos consecutivos sofrendo gol. A última vez em que o setor havia passado em branco foi no triunfo contra o Avaí, fora de casa, no dia 19 de julho. Desde então, o time sofreu tentos para Botafogo-SP (1), América-MG (2), Guarani (1), Goiás (2) e Mirassol (2).