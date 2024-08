Com cinco gols nos últimos seis jogos, Aylon vive melhor fase pelo Ceará; veja números

Com seis tentos na Série B, o camisa 11 se firmou como vice-artilheiro do Alvinegro na competição, atrás apenas de Erick Pulga

Nesta boa sequência, Aylon balançou as redes contra cinco adversários diferentes: Botafogo-SP, América-MG, Goiás, Mirassol e CRB. O único jogo em que passou em branco foi diante do Guarani, pela 19ª rodada.

Vivendo seu melhor momento na temporada, o atacante Aylon cresceu de rendimento com a chegada do treinador Léo Condé e tem sido peça importante para o Ceará . Titular absoluto, o camisa 11 marcou cinco gols nos últimos seis jogos do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro.

O tento no duelo perante o CRB – responsável por abrir o placar para o Vovô –, foi o sexto do atacante na Segundona, número que o coloca como vice-artilheiro do clube na competição, atrás apenas de Erick Pulga, que soma sete gols.

Em números gerais, o jogador também figura como o segundo maior goleador do escrete preto-e-branco na temporada, com dez bolas na rede – Pulga, líder isolado do quesito, tem 16. Vale ressaltar que Aylon é o atleta com o maior número de jogos do elenco em 2024, com 37 partidas.