Ceará dá fim a tabu e voltar a vencer CRB depois de sete jogos

Chegou ao fim o incômodo jejum de sete jogos sem vitórias do Ceará diante do CRB-AL. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, o Vovô bateu o Galo da Pajuçara por 2 a 0, com gols de Aylon e Erick Pulga, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro.

Até este confronto, o último triunfo cearense ente aos alagoanos havia sido em 2020, no dia 22 de julho, em confronto válido pela Copa do Nordeste daquela temporada. Vina e Bergson, que ainda defendia a camisa do alvinegra, marcaram na vitória pelo placar de 2 a 1. O jogo foi, também, no Trapichão.