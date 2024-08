Pulga chega ao 16º gol no ano em vitória do Ceará e festeja resultado: "Soubemos jogar"

Um dos nomes da vitória do Ceará , por 2 a 0, contra o CRB-AL , fora de casa, foi Erick Pulga. O atleta chegou ao 16º gol na temporada — o sétimo no torneio. Além de ter deixado sua marca, foi participativo no confronto, incomodando a todo momento a defesa regatiana.

O jogador foi válvula de escape do time durante o embate frente aos regatianos, sendo bastante acionado pelo lado esquerdo e dando trabalho a defesa adversária.

Ademais, nas últimas seis vezes que esteve em campo, o ponta-esquerda balançou as redes em cinco oportunidades. Com o tento de hoje, se consolidou na artilharia do time na Série B. Com nove participações diretas, fez parte de 25% dos gols do Vovô na Segunda Divisão.