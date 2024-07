Guilherme Castilho, ex-Ceará, é anunciado oficialmente pelo Juventude

Ao todo, em 87 jogos, marcou 14 gols e contribuiu com sete assistências. Além do Nordestão 2023, foi campeão do Campeonato Cearense 2024

Castilho chegou ao Ceará em 2022. À época, o Vovô desembolsou R$ 9,6 milhões para tirá-lo do Atlético-MG, tornando-o a contratação mais cara do futebol cearense naquele momento . O começo, porém, não foi bom.

O meia Guilherme Castilho, ex- Ceará , foi anunciado oficialmente pelo Juventude-RS, para sua segunda passagem no clube gaúcho. O atleta chega ao Papo por empréstimo, junto ao Alvinegro de Porangabuçu, até o final da temporada de 2024.

O atleta conviveu com lesões nos seus primeiros meses na capital cearense e não pôde contribuir com os objetivos do clube. No entanto, o auge do então camisa 99 foi na temporada de 2023, especialmente, no primeiro semestre.

Peça fundamental no título da Copa do Nordeste 2023, Castilho balançou as redes no primeiro jogo da decisão frente ao Sport, na Arena Castelão. O escrete preto-e-branco venceria por 2 a 1 e confirmaria a taça no duelo da volta, na Ilha do Retiro.

Ao todo, em 87 jogos, marcou 14 gols e contribuiu com sete assistências. Além do Nordestão, foi campeão do Campeonato Cearense 2024.