Ceará recebe Mirassol em clima de final para se reaproximar do G-4 da Série B

Após dias com a arbitragem em foco devido às polêmicas na derrota para o Goiás, o Ceará volta as atenções para as quatro linhas e entra em campo neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, contra o Mirassol, pela 21ª rodada da Série B, com apoio de mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas, visando encurtar a distância para o G-4.

O confronto tem caráter decisivo pela proximidade entre as equipes na tabela de classificação. A equipe cearense está na faixa intermediária, com 29 pontos, enquanto o Mirassol soma 35. Atualmente, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Alvinegro de Porangabuçu tem 16,6% de probabilidade de conquistar o acesso à elite do Brasileirão.

Internamente, a diretoria trabalhou durante a semana para dar peso de “final” ao duelo, depois do revés por 2 a 1 para o Esmeraldino, na última segunda-feira, 12, que teve atuação controversa do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e do VAR Thiago Duarte Peixoto. O Vovô lançou um trap — feito por inteligência artificial — relembrando momentos da Segundona de 2009, quando o clube engatou uma sequência de vitórias após ser derrotado pelo Paraná com gol de mão.