Sem sofrer gols há cinco jogos, Mirassol tem 2ª melhor defesa da Série B

A defesa da equipe paulista só não é melhor que a do Operário-PR, que sofreu 13 gols em 20 partidas. O time de Mozart Santos ainda lidera a estatística de mais jogos sem sofrer tentos, com 12 partidas com "baliza zerada"

Adversário do Ceará neste sábado, 17, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, o Mirassol vive o melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Além da invencibilidade na divisão de acesso, que dura quase um mês, está a cinco jogos sem sofrer gols. A equipe mirassolense tem a 2ª melhor defesa da competição nacional, com 14 tentos sofridos.

A média é de 0,7 gols tomados por partida. No período invicto, registrou quatro vitórias e um empate, com cinco tentos marcados e nenhum sofrido, tendo enfrentado, respectivamente, Coritiba, Avaí, Operário-PR, Chapecoense e Brusque, entre a 16ª e 20ª rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa da equipe paulista só não é melhor que a do Operário-PR, que sofreu 13 gols em 20 partidas. O time de Mozart Santos ainda lidera a estatística de mais jogos sem sofrer tentos, com 12 partidas com “baliza zerada”.