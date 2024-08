Recuperado de cirurgia, Léo Condé volta ao comando do Ceará diante do Mirassol

O técnico Léo Condé volta comandar o Ceará à beira do campo neste sábado, 17, diante do Mirassol, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Devido ao protocolo de recuperação pós-cirúrgica, desfalcou o Alvinegro de Porangabuçu contra Guarani e Goiás, respectivamente, sendo substituído pelo auxiliar Anderson Batatais.

Condé precisou passar por pequena intervenção cirúrgica no intestino no dia 1° de agosto. O prazo de recuperação estipulado pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) era de 10 dias. O retorno aos treinamentos aconteceu na sexta-feira, 9, mas o departamento médico do Vovô optou por estender o período longe do banco de reservas.

A partida diante do Mirassol será a sexta sob o comando do mineiro de 46 anos. À beira do campo, conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, na “era Condé”, são sete partidas, tendo conquistado 10 dos 21 pontos disputados (47,6%).