Com desfalque de David Ricardo, Ceará tem dúvida para formar zaga titular contra o Mirassol

Com David Ricardo entre os desfalques, a defesa do Ceará virá com mudanças para o jogo diante do Mirassol, neste sábado, 17. O zagueiro desfalca o time após ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o Goiás. No fim do confronto contra o Esmeraldino, o camisa 4 foi amarelado ao reclamar com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).



Sem o defensor à disposição, Léo Condé poderá contar com Ramon Menezes ou com o recém-chegado João Pedro. Cotado como favorito a assumir a vaga na partida contra o Mirassol, Ramon Menezes está pendurado com dois cartões amarelos recebidos contra CRB e Novorizontino. A última vez em que o atleta entrou em campo foi no jogo contra o América-MG, ocasião em que atuou por 45 minutos.