Após campanha para lotar o Castelão, Ceará confirma mais de 30 mil torcedores contra o Mirassol

Equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão

O Ceará anunciou na manhã desta sexta-feira, 16, a segunda parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Mirassol. As equipes se enfrentam neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

O alto engajamento da torcida alvinegra ocorre devido à campanha do Alvinegro para lotar o Castelão em apoio ao clube após o jogo contra o Goiás, no qual o clube foi derrotado por 2 a 1 com erros da arbitragem.

Até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. As vendas foram iniciadas na última segunda-feira, 13, no período da tarde. Enquanto os check-ins para sócios-torcedores foram liberados no início da manhã. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira.