Com um a mais, Ceará perde para o Santos pela Série B na estreia de Léo Condé

Erick Pulga e Sandry disputam lance no jogo Ceará x Santos, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O Ceará voltou a frustrar o seu torcedor na noite desta sexta-feira, 5, na Arena Castelão. Em jogo da 14ª rodada da Série B, o Vovô foi derrotado pelo Santos por 1 a 0 mesmo atuando com um a mais durante boa parte da segunda etapa. Otero marcou o gol dos paulistas no duelo. Com o resultado negativo, o time alvinegro perdeu mais uma chance de encostar no G4 da tabela e caiu para a décima posição, com 19 pontos. O próximo compromisso será na sexta-feira, 12, diante do Paysandu, fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ceará 0x1 Santos: o jogo Atuando diante do seu torcedor, o time de Porangabuçu iniciou a partida assustando a equipe paulista. Isso porque, logo no primeiro minuto, Saulo Mineiro viu o goleiro Gabriel Brazão adiantado e finalizou de longa distância. O arqueiro, no entanto, conseguiu defender a tentativa.

Depois, o Peixe voltou a errar com Pituca em bola perdida no meio-campo, mas Pulga não conseguiu aproveitar a oportunidade. Após as chances, os visitantes se organizaram e tiveram maior controle da posse de bola. Em um jogo pouco movimentado, o Ceará se mostrou apático e viu o Santos abrir o placar aos 23 minutos. Em cobrança de falta de longe, Otero finalizou firme e com efeito para estufar as redes do Castelão. Na ocasião, Richard demorou a cair e não conseguiu evitar o tento paulista. Após o gol sofrido, o Vovô demorou a "voltar" para o duelo e só conseguiu intensificar suas subidas ao ataque nos minutos finais. No último lance da primeira etapa, Mugni cobrou falta na área para Saulo Mineiro, que finalizou para a defesa de Brazão.