Presidente do Ceará reafirma que não vai seguir no clube e indica Haroldo Martins: "Tem o perfil"

João Paulo Silva voltou a afirmar sua decisão de não disputar a reeleição para o cargo de presidente da diretoria executiva do Ceará no final deste ano. A declaração foi dada durante o programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na tarde deste sábado, 3.

"Não pretendo continuar, estou no clube há 12 anos. Assumi num momento muito difícil em todos os aspectos, mas estou sendo resiliente e trabalhando com honestidade. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Espero que se habilite uma pessoa boa. Estou trabalhando para entregar o clube na Série A", reforçou.